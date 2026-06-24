Zehnjähriger wird im Schwimmbad reanimiert
In einem Schwimmbad kommt es zu einem Rettungseinsatz. Ein Mann rettet einen Zehnjährigen aus dem Wasser. Zwei Mädchen helfen mit.
Wehr (dpa/lsw) - Ein zehnjähriger Junge ist im Schwimmbad in Wehr (Kreis Waldshut) wiederbelebt worden. Er wurde nach den Angaben der Polizei mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein Mann soll das Kind demnach am Montag im Wasser gefunden und gerettet haben. Dabei habe er Hilfe von zwei Mädchen bekommen. Die Polizei suchte zunächst nach Zeugen - auch nach dem Retter des Kindes.