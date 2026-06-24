Mit Hubschrauber in Klinik

Zehnjähriger wird im Schwimmbad reanimiert

In einem Schwimmbad kommt es zu einem Rettungseinsatz. Ein Mann rettet einen Zehnjährigen aus dem Wasser. Zwei Mädchen helfen mit.

Der Zehnjährige musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Der Zehnjährige musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (Symbolbild)

Wehr (dpa/lsw) - Ein zehnjähriger Junge ist im Schwimmbad in Wehr (Kreis Waldshut) wiederbelebt worden. Er wurde nach den Angaben der Polizei mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein Mann soll das Kind demnach am Montag im Wasser gefunden und gerettet haben. Dabei habe er Hilfe von zwei Mädchen bekommen. Die Polizei suchte zunächst nach Zeugen - auch nach dem Retter des Kindes.

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