Brände

100.000 Euro Schaden bei Feldbrand

Ein Feuer auf einem Feld im Landkreis Bergstraße hat mehrere Hektar Stroh zerstört und einen hohen Schaden verursacht. Die Brandursache ist noch unklar.

Während der Löscharbeiten war die Landesstraße zwischen Dirlammen und Meiches zeitweise voll gesperrt. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Während der Löscharbeiten war die Landesstraße zwischen Dirlammen und Meiches zeitweise voll gesperrt. (Symbolbild)

Lautertal (dpa/lhe) - Bei einem Brand in Lautertal sind eine Rundballenpresse sowie rund vier Hektar Stroh zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, beläuft sich der Schaden auf etwa 100.000 Euro. Der Brand war am Donnerstagabend gemeldet worden. 

Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Herbstein, Lautertal und Lauterbach brachten das Feuer unter Kontrolle. Während des Einsatzes war die Landesstraße 3163 zwischen Dirlammen und Meiches zeitweise voll gesperrt. Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.

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