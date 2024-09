1,1 Millionen Kinder in hessischen Familien

Wiesbaden (dpa/lhe) - 1,1 Millionen Kinder haben im vergangenen Jahr in Hessen gelebt. Dies teilte das hessische Statistische Landesamt in Wiesbaden vor dem Weltkindertag am 20. September mit. Dem Mikrozensus zufolge lebten die 1,1 Millionen Kinder unter 18 Jahren in insgesamt 661.000 Familien. Im Vergleich zu 2022 sei die Zahl nahezu gleich geblieben.