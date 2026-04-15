«110 Gefühle»: Schlagerparodie von Polizei geht viral

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine Schlagerparodie des Polizeipräsidiums Westhessen hat im Internet begeistert. «Dass das Video so gut ankommt, freut uns sehr», sagte der Leiter der Abteilung «Digitale Kommunikation», Peter Schulz, in Wiesbaden. Der am 7. April veröffentlichte Beitrag wurde bislang über eine Million Mal angeklickt und mehr als 50.000 Mal gelikt. Mehr als 1.800 Menschen hinterließen ihre Kommentare wie «Müsste im Radio in Dauerschleife laufen», «Weltklasse!» und «Ohrwurm für den Rest der Woche».

Die Polizei parodiert in dem Clip die Teaser-Videos der Schlagerbranche, in denen die Stars die Höhepunkte ihrer Alben präsentieren. Das fiktive Album des Polizeipräsidiums lautet: «110 Gefühle. Die Prävention im Herzen», die darin enthaltenen angeblichen Hits tragen Titel wie «Warum hast du nicht aufgelegt?» und «Mama, ich hab' 'ne neue Nummer».

Zielgruppe: Senioren

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Man habe eine Schlagerparodie gewählt, um mit dem Video ältere Menschen zu erreichen, erklärte Schulz. Denn auf Menschen dieser Altersgruppe haben es etwa Trickbetrüger abgesehen, auch vor diesen wird im Video auf humoristische Art gewarnt. Die Polizei hofft, dass die jüngeren Generationen das Video ihren Eltern oder Großeltern zeigen.

Mit über einer Million Klicks ist die Schlagerparodie jedoch nicht das erfolgreichste Video des Polizeipräsidiums Westhessen. Am 4. Februar dieses Jahres veröffentlichte es einen humoristischen Clip über die Handynutzung am Steuer, dieses wurde mehr als 10 Millionen mal angeklickt. «Polizei wird endlich cool» und «Wie geht gute Werbung? So!» hieß es unter anderem in den Kommentaren.

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