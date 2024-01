114 alte Richtstätten in Hessen archäologisch erfasst

Oberzent (dpa/lhe) - In Hessen sind nach Angaben des Landesamtes für Denkmalpflege aktuell 114 Richtstätten als archäologische Fundstätten erfasst. Etwa ein Dutzend Richtstätten seien als Baudenkmäler erfasst. Dies gilt für Stätten, die noch vollständig oder teilweise erhalten sind. An vielen Orten stehen Galgen, wie Steinheim oder der Hopfmannsfelder Galgen im Vogelsberg sowie in Pfungstadt. «Finden lassen sich in Hessen sicherlich mehr Galgen», sagte Lars Görze vom Landesamt. Allerdings seien heute einige der erhaltenen Galgen Nachbauten, wie beispielsweise in Münzenberg. Der dreischläfrige Galgen von Beerfelden in Südhessen mit seinen rund fünf Meter hohen Steinsäulen sei der am besten erhaltene Galgen in ganz Deutschland.