13-Jährigem geht es nach Würgeangriff von Mitschüler besser

Neu-Ulm (dpa) - Ein 13-Jähriger, der durch den Würgeangriff eines Mitschülers an einer Schule in Neu-Ulm bewusstlos geworden ist, ist nach Angaben der Polizei inzwischen auf dem Weg der Besserung. Ob die Beamten mittlerweile mit dem Sechstklässler gesprochen haben, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Ein ebenfalls 13 Jahre alter Mitschüler soll den Jungen am Dienstag während des Unterrichts an einer Mittelschule in den Schwitzkasten genommen haben, bis dieser bewusstlos wurde.