Bild
Traktor

13-Jähriger baut mit Traktor Unfall

Die Spritztour endete an einem Baum. Verletzte gab es zum Glück nicht.

Der 13-Jährige blieb unverletzt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Der 13-Jährige blieb unverletzt. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizei: Jugendliche am Steuer baut Unfall und flüchtet
Ermittlungen

Polizei: Jugendliche am Steuer baut Unfall und flüchtet

Ein Mann soll eine Minderjährige mit seinem Auto fahren lassen haben. Doch die Fahrt geht für beide Beteiligten nicht gut aus.

08.08.2025

Mann verletzt sich schwer bei Unfall mit Traktor
Unfall

Mann verletzt sich schwer bei Unfall mit Traktor

Ein 59-Jähriger möchte mit dem Traktor auf sein Grundstück fahren. Kurz darauf liegt er schwer verletzt am Boden.

28.05.2025

15-Jähriger verursacht Autounfall mit Streifenwagen
Wagen der Mutter

15-Jähriger verursacht Autounfall mit Streifenwagen

Ein Jugendlicher wollte mit dem Auto seiner Mutter eine Spritztour machen. Doch diese endete anders als erwartet.

11.01.2025

16-Jähriger baut Unfall mit Auto der Eltern und flüchtet
Suchaktion mit Hubschrauber

16-Jähriger baut Unfall mit Auto der Eltern und flüchtet

Auf einer Straße in Kirchhain baut ein 16-Jähriger einen schweren Unfall mit dem Auto seiner Eltern. Er flüchtet - und löst eine Suchaktion aus.

18.10.2024

Spritztour zweier Jugendlicher endet in Café-Fassade
Kriminalität

Spritztour zweier Jugendlicher endet in Café-Fassade

15.12.2023