13 Südwest-Forschungsprojekte erhalten Millionen-Förderung

Bonn/Stuttgart (dpa/lsw) - 13 Forschungsprojekte an den Universitäten in Baden-Württembergs dürfen sich in den kommenden Jahren auf Fördermittel in Millionenhöhe freuen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gab die ausgewählten Projekte in Bonn bekannt. Dem Wissenschaftsministerium zufolge wird damit ein Exzellenzcluster mehr als bislang gefördert.