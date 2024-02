Exzellenzförderung: Forschungsprojekte nehmen erste Hürde

Wiesbaden (dpa/lhe) - In der aktuellen Wettbewerbsrunde um Fördergeld aus der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern haben fünf Forschungsvorhaben aus Hessen die erste Hürde gemeistert. Die Projekte der TU Darmstadt, Goethe-Universität Frankfurt, Justus-Liebig-Universität Gießen und Philipps-Universität Marburg seien mit ihren Skizzen erfolgreich gewesen und dürften nun Vollanträge auf Förderung als Exzellenzcluster stellen, teilte Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) am Freitag in Wiesbaden mit. Mit der Exzellenzstrategie sollen die universitäre Spitzenforschung und der Wissenschaftsstandort Deutschland gestärkt werden. Von den hessischen Hochschulen sind derzeit die Unis Gießen und Frankfurt an Clustern beteiligt.