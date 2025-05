Millionen-Förderung für sechs Exzellenzcluster in Hessen

Foto: Christian Lademann/dpa

Das Forschungsprojekt «The Adaptive Mind», zu Deutsch: «Das Adaptive Verhalten» der Gießener Justus-Liebig-Universität sowie der Philipps-Universität Marburg und der Technischen Universität in Darmstadt ist eines von sechs hessischen Exzellenzclustern. Sie erhalten Fördergeld in Millionenhöhe in den kommenden Jahren. (Archivbild)