Gremmels: Exzellenzstrategie große Chance für Hessen

Gießen/Darmstadt/Marburg/Frankfurt (dpa/lhe) - Die hessischen Universitäten blicken gespannt auf die Entscheidung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zu Exzellenzclustern. Sieben Projekte aus dem Bundesland haben es in die letzte Auswahlrunde geschafft. Das zeige die hohe Qualität der hessischen Bewerbungen, erklärte Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Mit der Bekanntgabe der Entscheidung, die mit hohen Fördersummen in den kommenden Jahren verbunden ist, wird am Donnerstagabend (22. Mai) gerechnet.