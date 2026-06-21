13 Verletzte nach Massencrash auf der A6
Ein Kleinbus mit einer Jugendgruppe fährt auf ein Auto auf, daraufhin werden weitere Fahrzeuge in die Karambolage verwickelt. Acht Kinder und mehrere Erwachsene müssen schwer verletzt ins Krankenhaus.
Kirchardt (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Kirchardt (Landkreis Heilbronn) sind 13 Menschen teils schwer verletzt worden, darunter acht Kinder. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht, schwebten aber nicht in Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.
Demnach fuhr der Fahrer des Kleinbusses einer Jugendgruppe am Samstagabend am Ende eines Staus auf ein vorausfahrendes Auto auf. Zwei weitere Wagen erkannten die Situation zu spät und stießen mit den beiden Fahrzeugen zusammen.
Laut der Polizeisprecherin sind die acht schwer verletzten Kinder alle um die zwölf Jahre alt. Auch drei Erwachsene erlitten schwere Verletzungen, zwei weitere wurden leicht verletzt.
Ein Großaufgebot an Rettungskräften war fast fünf Stunden lang im Einsatz. Die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn blieb für die Zeit der Rettungsarbeiten voll gesperrt.