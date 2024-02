Zusammenstoß von Auto und Kleinbus auf A67: Vier Verletzte

Pfungstadt (dpa/lhe) - Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der A67 nahe Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) verletzt worden. Ein Fahrer eines Kleinbusses hatte am späten Samstagabend beim Fahrstreifenwechsel ein von hinten heranfahrendes Auto übersehen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Das teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit. Nach der Kollision landeten beide Fahrzeuge im Grünstreifen. Das Auto war zuvor noch in die Mittelschutzplanke gekracht.