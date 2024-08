13.000 Menschen demonstrieren beim CSD in Frankfurt

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Mehr als 13.000 Menschen haben in Frankfurt bei Sonnenschein und blauem Himmel den Christopher Street Day (CSD) mit einer großen Demonstration gefeiert. Sie zogen ab mittags friedlich durch die Innenstadt, wie die Polizei mitteilte.

Neben der Demo finden in Frankfurt diverse andere Veranstaltungen statt, darunter Partys, Diskussionen und Drag-Shows. Die Feierlichkeiten sollen den Angaben zufolge noch bis in die Nacht dauern.

Der CSD wird weltweit gefeiert. Die Bewegung geht auf Ereignisse im Juni 1969 in New York zurück. Nach einer Razzia der Polizei in der queeren Bar «Stonewall Inn» kam es damals zum Aufstand von Schwulen, Lesben, trans Personen und anderen Betroffenen. Hauptschauplatz der folgenden Straßenschlachten war die Christopher Street im Künstler-Viertel Greenwich Village. Aufgrund von Überschneidungen mit der Männer-Fußball-Europameisterschaft findet der CSD in Frankfurt dieses Jahr erst Mitte August statt.