13.000 Menschen demonstrieren in Gießen gegen rechts

Gießen/Mainz (dpa) - In zahlreichen Städten in Rheinland-Pfalz und in Hessen haben heute etwa 25.000 Menschen gegen einen Rechtsruck in Deutschland demonstriert. Wie die Polizei mitteilte, setzten sich am Nachmittag in Gießen nach einer Kundgebung gegen rechts 13.000 Menschen in Bewegung. In Darmstadt versammelten sich am Mittag 8.000 Menschen. Die erwartete Zahl von rund 1.000 Teilnehmern wurde damit deutlich übertroffen.