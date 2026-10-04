Frankfurt

14-Jähriger fliegt mit Drogen auf - und schlägt Polizisten

Zivilfahndern fällt im Frankfurter Gallus ein Jugendlicher ins Auge, der sich auffällig verhält. Doch als sie ihn kontrollieren wollen, leistet der Junge Widerstand.

Gegen seine Festnahme leistete der 14-Jährige vehementen Widerstand. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Gegen seine Festnahme leistete der 14-Jährige vehementen Widerstand. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 14-Jähriger ist in Frankfurt am Main beim mutmaßlichen Dealen mit Marihuana erwischt worden - und soll dann einem Polizisten ins Gesicht geschlagen haben. Zivilfahnder seien am Samstagabend auf den Jugendlichen aufmerksam geworden, weil er sich auffällig verhalten habe, teilte die Polizei mit. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, schlug der Junge demnach plötzlich zu und wehrte sich vehement gegen die Festnahme.

Damit blieb er aber erfolglos: Die Beamten zogen ihre Durchsuchung durch und fanden bei dem 14-Jährigen laut der Mitteilung rund 500 Gramm Marihuana sowie Bargeld. Als die Maßnahmen der Polizei abgeschlossen waren, übergaben sie den Jugendlichen an einen Erziehungsberechtigten. 

«Er muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabisprodukten sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten», hieß es.

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