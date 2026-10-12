14-Jähriger zündet Plastiktüte an - Grundschulfassade brennt
Eine Lehrerin, die sich in der Schule aufhält, bemerkt das Feuer. Was die Polizei über den mutmaßlichen Täter berichtet.
Herrenberg (dpa/lsw) - Ein 14-Jähriger soll den Brand einer Grundschul-Fassade in Herrenberg (Kreis Böblingen) verursacht haben. Der Jugendliche habe sich am Sonntag gemeinsam mit einem Zwölfjährigen auf einem Fußweg hinter der Schule aufgehalten und dort eine mit Müll gefüllte Plastiktüte angezündet, teilte die Polizei mit.
Die Flammen griffen dann auf die Fassade des Gebäudes über, wie die Polizei mitteilte. Eine zufällig anwesende Lehrerin habe den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen.
Die Einsatzkräfte mussten Teile der Fassade öffnen, um die darunterliegende Dämmung zu löschen. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.
Der 14-Jährige flüchtete zunächst, wurde aber im Zuge einer Fahndung gestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinem Vater übergeben. Die Ermittlungen dauern an.