Täter flüchtig

15-Jährige wehrt sich gegen sexuellen Übergriff

Ein Mann soll in Baden-Baden versucht haben, eine 15-Jährige zu überwältigen. Wie sich die Jugendliche schließlich retten konnte.

Die Polizei sucht nach dem Täter. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht nach dem Täter. (Symbolbild)

Baden-Baden (dpa/lsw) - Eine 15-Jährige ist in Baden-Baden Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Nach Angaben der Jugendlichen habe ein etwa 30 Jahre alter Mann versucht, sie in ein schwarzes Auto zu ziehen, teilte die Polizei mit. Sie habe sich jedoch dagegen wehren können, woraufhin der Mann versucht habe, sie in ein Gebüsch zu zerren. Dabei habe er sie den Angaben zufolge unsittlich berührt.

Laut Polizei rief die 15-Jährige dabei am Freitagabend vehement um Hilfe, weshalb Menschen in der Nähe auf die Situation aufmerksam wurden und ihr zu Hilfe eilten. Der bislang unbekannte Mann sei daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung geflohen. Zu dem Auto, in das die Jugendliche gezerrt worden sein soll, gibt es bislang keine Hinweise. Die Polizei sucht weiterhin nach dem Täter.

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