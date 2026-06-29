Zu Fuß geflüchtet

15-Jähriger fährt Auto seiner Mutter und verletzt Polizisten

Ein Teenager wird nachts am Steuer erwischt. Als ihm Polizeibeamte Handschellen anlegen wollen, wird der 15-Jährige gewalttätig – und einer der Polizisten landet im Krankenhaus.

Beide Polizisten wurden von dem 15-Jährigen verletzt. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Beide Polizisten wurden von dem 15-Jährigen verletzt. (Symbolbild)

Weil der Stadt (dpa/lsw) - Ein 15-Jähriger ist in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) unerlaubt mit dem Auto seiner Mutter gefahren und hat bei einer Polizeikontrolle zwei Beamte verletzt. Einer der beiden Beamten musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten Zeugen in der Nacht auf Sonntag den jugendlichen Autofahrer bemerkt und den Notruf alarmiert.

Als die Polizisten den 15-Jährigen kontrollieren wollten, habe dieser zunächst zu Fuß flüchten wollen. Die Beamten konnten den Teenager jedoch nach kurzer Verfolgung einholen und festhalten. Dabei seien alle drei Beteiligten zu Boden gestürzt. Als dem Jugendlichen Handschellen angelegt werden sollten, soll sich dieser massiv gewehrt und dabei mehrfach in Richtung der Beamten getreten haben. Nur unter erheblichem Kraftaufwand sei es diesen gelungen, die Handschellen anzubringen, hieß es. Beide Polizisten trugen Verletzungen davon.

Später stellte sich heraus, dass der 15-Jährige ohne das Wissen seiner Mutter deren Autoschlüssel genommen und losgefahren war. Er wurde nach dem Vorfall seinen Erziehungsberechtigten übergeben und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

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