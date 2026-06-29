15-Jähriger fährt Auto seiner Mutter und verletzt Polizisten

Weil der Stadt (dpa/lsw) - Ein 15-Jähriger ist in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) unerlaubt mit dem Auto seiner Mutter gefahren und hat bei einer Polizeikontrolle zwei Beamte verletzt. Einer der beiden Beamten musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten Zeugen in der Nacht auf Sonntag den jugendlichen Autofahrer bemerkt und den Notruf alarmiert.

Als die Polizisten den 15-Jährigen kontrollieren wollten, habe dieser zunächst zu Fuß flüchten wollen. Die Beamten konnten den Teenager jedoch nach kurzer Verfolgung einholen und festhalten. Dabei seien alle drei Beteiligten zu Boden gestürzt. Als dem Jugendlichen Handschellen angelegt werden sollten, soll sich dieser massiv gewehrt und dabei mehrfach in Richtung der Beamten getreten haben. Nur unter erheblichem Kraftaufwand sei es diesen gelungen, die Handschellen anzubringen, hieß es. Beide Polizisten trugen Verletzungen davon.

Später stellte sich heraus, dass der 15-Jährige ohne das Wissen seiner Mutter deren Autoschlüssel genommen und losgefahren war. Er wurde nach dem Vorfall seinen Erziehungsberechtigten übergeben und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.