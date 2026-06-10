Zwei Promille am Steuer

Betrunkener Autofahrer verletzt zwei Polizisten

Eine einfache Reifenpanne geht nach hinten los. Ein Mann attackiert zwei Polizeibeamte. Welche Folgen das hat.

Die Polizei stellt bei dem Fahrer einen Alkoholwert von zwei Promille fest. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei stellt bei dem Fahrer einen Alkoholwert von zwei Promille fest. (Symbolbild)

Kernen im Remstal (dpa/lsw) - Ein 38 Jahre alter Autofahrer ist bei einer Kontrolle in Kernen im Remstal (Rems-Murr-Kreis) aggressiv geworden und hat zwei Polizisten leicht verletzt. Nach Polizeiangaben war der Mann am Dienstag mit etwa zwei Promille Auto gefahren.

Demnach hatte das Auto des 38-Jährigen eine Reifenpanne, woraufhin ihm ein anderer Autofahrer zu Hilfe kam. Dieser habe bemerkt, dass der Mann alkoholisiert gewesen sei und die Polizei gerufen. Nachdem die Beamten einen Atemalkoholtest mit ihm gemacht hatten, habe der 38-Jährige dann nach den Polizisten geschlagen und getreten. In der Folge legten sie ihm den Angaben nach Handschellen an und nahmen ihn mit zur Blutentnahme.

Der 38-Jährige verlor laut Polizei vorübergehend seinen Führerschein und muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

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