Verfolgungsfahrt

15-Jähriger flieht mit Auto des Vaters vor der Polizei

Ohne Führerschein mit Papas Auto durch die Nacht: Ein 15-Jähriger liefert sich eine Verfolgungsfahrt durch Karlsruhe – und sie endet abrupt. Was ihm jetzt droht.

Der 15-Jährige flüchtete vor einer Polizeistreife. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Der 15-Jährige flüchtete vor einer Polizeistreife. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein 15-Jähriger hat laut Polizei in Karlsruhe mit dem Auto seines Vaters einen Unfall verursacht. Den Angaben zufolge floh der Jugendliche vor einer Kontrolle und kollidierte dabei mit einem anderen Wagen.

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Demnach nahm der Jugendliche das Auto seines Vaters in der Nacht zum Freitag ohne Erlaubnis. Einen Führerschein besitzt der 15-Jährige nicht. Als eine Streife ihn kontrollieren wollte, habe er stark beschleunigt und sei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet gefahren.

In einer Straße erkannte der Jugendliche das Auto eines 25-Jährigen, der zu der Zeit einparkte, offenkundig zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Sowohl der 15-Jährige als auch die drei Insassen des anderen Wagens blieben unverletzt.

Der Schaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. Die Polizei beschlagnahmte das Auto und übergab den Jugendlichen seinem Vater. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs.

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