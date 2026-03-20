15-Jähriger flieht mit Auto des Vaters vor der Polizei

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein 15-Jähriger hat laut Polizei in Karlsruhe mit dem Auto seines Vaters einen Unfall verursacht. Den Angaben zufolge floh der Jugendliche vor einer Kontrolle und kollidierte dabei mit einem anderen Wagen.

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Demnach nahm der Jugendliche das Auto seines Vaters in der Nacht zum Freitag ohne Erlaubnis. Einen Führerschein besitzt der 15-Jährige nicht. Als eine Streife ihn kontrollieren wollte, habe er stark beschleunigt und sei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet gefahren.

In einer Straße erkannte der Jugendliche das Auto eines 25-Jährigen, der zu der Zeit einparkte, offenkundig zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Sowohl der 15-Jährige als auch die drei Insassen des anderen Wagens blieben unverletzt.