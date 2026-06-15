15-Jähriger soll Jugendlichen mit Brechstange verletzt haben

Überlingen (dpa/lsw) - Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Überlingen (Bodenseekreis) soll ein 15-Jähriger mit einer Brechstange auf den Kopf eines gleichaltrigen Jugendlichen geschlagen haben. Der Teenager sei mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen am Hinterkopf in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Gegen den mutmaßlichen Angreifer werde wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Die Attacke soll bei einem Streit zwischen zwei Gruppen von Heranwachsenden am Freitag geschehen sein. Nach der Tat soll die dreiköpfige Gruppe des mutmaßlichen Angreifers die fünfköpfige Gruppe des Opfers zunächst verfolgt haben, anschließend jedoch vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht ergriffen haben.

Die genauen Hintergründe und der Ablauf der Tat werden derzeit noch ermittelt. Da den Angaben zufolge auch eine Bedrohung mit einem Messer im Raum steht, seien gegen Mitglieder der fünfköpfigen Gruppe im Alter zwischen 13 und 20 Jahren ebenfalls Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet worden.