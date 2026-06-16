Gewalt

Jugendlicher nach Angriff mit Brecheisen in Haft

Ein Teenager fügt in Überlingen einem anderen schwere Kopfverletzungen zu. Die Ermittler gehen von versuchtem Totschlag aus. Was bekannt ist.

Die Gruppe um den mutmaßlichen Täter flüchtete vor der Polizei. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Gruppe um den mutmaßlichen Täter flüchtete vor der Polizei. (Symbolbild)

Überlingen (dpa/lsw) - Nach dem mutmaßlichen Angriff mit einer Brechstange gegen einen Gleichaltrigen in Überlingen (Bodenseekreis) ist ein Teenager in Untersuchungshaft gekommen. Polizeiangaben zufolge steht der 15-Jährige im Verdacht des versuchten Totschlags. Er soll seinem Opfer schwere Kopfverletzungen mit dem Brecheisen zugefügt haben und wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt.

Gruppenstreit eskaliert

Die Attacke soll sich am Freitagabend bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Heranwachsenden zugetragen haben. Die Gruppe des mutmaßlichen Angreifers flüchtete danach, doch Polizisten nahmen den Verdächtigen bei einer anschließenden Fahndung in Tatortnähe fest. Neben dem Brecheisen stellten die Beamten auch ein Taschenmesser bei einem weiteren Mitglied der Gruppe sicher. Ermittelt wird auch wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung gegen weitere Verdächtige. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

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