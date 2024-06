15-Jähriger wegen Mordes an Obdachlosem vor Gericht

Darmstadt (dpa) - Vor dem Landgericht Darmstadt hat der Prozess gegen einen 15-Jährigen wegen Mordes an einem Obdachlosen begonnen. Der Jugendliche soll in der Nacht zum 15. November 2023 in der Innenstadt von Darmstadt den 57-jährigen Mann mit Schlägen und Tritten so schwer verletzt haben, dass das Opfer einen Tag später im Krankenhaus starb. Zuvor soll der 15-Jährige mit seinem 18-jährigen Bruder den Obdachlosen geschlagen und ausgeraubt haben. Der Bruder steht wegen des Überfalls ebenfalls vor Gericht, ihm wird aber nicht Mord vorgeworfen.