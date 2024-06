Jugendlicher soll Obdachlosen ermordet haben: Prozess

Darmstadt (dpa/lhe) - Weil er einen Obdachlosen in der Darmstädter Innenstadt zu Tode geprügelt haben soll, steht am Dienstag (9.00 Uhr) ein 15-Jähriger wegen Mordverdachts vor dem Landgericht. Zusammen mit seinem 18-jährigen Bruder soll er den Mann unmittelbar zuvor auf dem Luisenplatz ausgeraubt haben. Der Bruder ist ebenfalls vor der Jugendkammer des Darmstädter Landgerichts angeklagt, allerdings nur wegen des Überfalls. Als die wegen des Überfalls gerufenen Polizeibeamten wieder weg waren, soll laut der Staatsanwaltschaft nur der 15-Jährige den Obdachlosen geschlagen, getreten und tödlich verletzt haben. Der Deutsche starb einen Tag später, am 16. November 2023, in einer Klinik. Rund 500 Menschen spendeten Geld, sodass die Bestattung des Mannes bezahlt werden konnte.