Obdachloser zu Tode geprügelt: Anklage gegen Jugendlichen

Darmstadt (dpa/lhe) - Wegen des gewaltsamen Todes eines obdachlosen Mannes mitten in Darmstadt hat die Staatsanwaltschaft einen Jugendlichen wegen Mordes angeklagt. Der kurz nach der Tat festgenommene 15-Jährige befinde sich weiterhin in Untersuchungshaft, teilte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Zuvor hatten mehrere Medien über die Anklageerhebung berichtet.