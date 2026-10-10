15 Jugendliche stürmen Feier mit Böllern und Reizgas
Eine Geburtstagsfeier auf einem Grillplatz stürzt ins Chaos, als eine Gruppe Jugendlicher auftaucht und randaliert. Dabei kommt es auch zu Faustschlägen.
Schwetzingen (dpa/lsw) - Eine Gruppe Jugendlicher hat in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) eine private Geburtstagsfeier gestürmt und eine Schlägerei ausgelöst. Rund 15 Jugendliche kletterten am Freitagabend über den Zaun an einer Grillhütte und warfen Böller auf die Feiernden, wie die Polizei mitteilte.
Einer der Jugendlichen soll Reizgas versprüht haben, was zu vereinzelten Faustschlägen und Rangeleien zwischen Geburtstagsgästen und Störern führte. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete die Gruppe in die Dunkelheit, zwei Tatverdächtige wurden kurzzeitig festgenommen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den Beteiligten aus - welcher, ist noch unklar.