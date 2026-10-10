Grillplatz Schwetzingen

15 Jugendliche stürmen Feier mit Böllern und Reizgas

Eine Geburtstagsfeier auf einem Grillplatz stürzt ins Chaos, als eine Gruppe Jugendlicher auftaucht und randaliert. Dabei kommt es auch zu Faustschlägen.

Eine Gruppe Jugendlicher stürmt eine Geburtstagsparty auf einem Grillplatz mit Böllern und Reizgas. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Eine Gruppe Jugendlicher stürmt eine Geburtstagsparty auf einem Grillplatz mit Böllern und Reizgas. (Symbolbild)

Schwetzingen (dpa/lsw) - Eine Gruppe Jugendlicher hat in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) eine private Geburtstagsfeier gestürmt und eine Schlägerei ausgelöst. Rund 15 Jugendliche kletterten am Freitagabend über den Zaun an einer Grillhütte und warfen Böller auf die Feiernden, wie die Polizei mitteilte.

Einer der Jugendlichen soll Reizgas versprüht haben, was zu vereinzelten Faustschlägen und Rangeleien zwischen Geburtstagsgästen und Störern führte. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete die Gruppe in die Dunkelheit, zwei Tatverdächtige wurden kurzzeitig festgenommen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den Beteiligten aus - welcher, ist noch unklar.

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