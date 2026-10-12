Gebäude evakuiert

15 Kinder bei Reizgasvorfall an Schule verletzt

Ein Unbekannter versprüht an einer Schule Reizgas. Mehrere Jungen und Mädchen werden verletzt und müssen vom Rettungsdienst behandelt werden. Jetzt sucht die Polizei nach dem Verursacher.

Der Rettungsdienst versorgte die verletzten Kinder an der Schule. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der Rettungsdienst versorgte die verletzten Kinder an der Schule. (Symbolbild)

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - 15 Schülerinnen und Schüler sind an einer Schule in Schwäbisch Hall durch Reizgas leicht verletzt worden. Eine bislang unbekannte Person hatte am Freitag vermutlich Pfefferspray im zweiten Obergeschoss des Gebäudes versprüht, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Kinder erlitten dabei Reizungen und klagten über Hustenbeschwerden. Der Rettungsdienst versorgte sie an der Schule, ins Krankenhaus mussten sie nicht. Das Gebäude wurde den Angaben zufolge vorsorglich geräumt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf einen Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor.

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