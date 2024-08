150 Strohballen brennen in Frankfurt-Seckbach

Frankfurt (dpa/lhe) - Rund 150 Strohballen sind in der Nacht auf einem Feld in Frankfurter Stadtteil Seckbach in Brand geraten. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr sei eine Wasserversorgung aufgebaut und mit den Löscharbeiten begonnen worden, teilte die Polizei mit. Da der Brandgeruch weithin wahrnehmbar war und deshalb auch zahlreiche Notrufe bei der Feuerwehrleitstelle eingingen, sei die Bevölkerung entsprechend gewarnt worden.