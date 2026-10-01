16-Jährige kommt von Straße ab – lebensgefährlich verletzt
Nach einem schweren Sturz bei Simmersfeld kämpft eine Jugendliche um ihr Leben. Wie es zu dem Unfall kam, schildert die Polizei.
Simmersfeld (dpa/lsw) - Eine 16-jährige Kleinkraftradfahrerin ist bei Simmersfeld (Kreis Calw) von der Straße abgekommen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Jugendliche fuhr auf einer Kreisstraße, als es in einer unübersichtlichen Linkskurve zum Unglück kam, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie kam von der Straße ab und stürzte. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Fahrerin mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs.
Das Kleinkraftrad prallte gegen zwei Leitplankenpfosten. Die 16-Jährige rutschte unter der Leitplanke hindurch und stürzte einen steilen Abhang hinunter. Dabei überschlug sie sich mehrfach. Ihr verschlossener Helm löste sich vom Kopf. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik.