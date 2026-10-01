Unglück in Linkskurve

16-Jährige kommt von Straße ab – lebensgefährlich verletzt

Nach einem schweren Sturz bei Simmersfeld kämpft eine Jugendliche um ihr Leben. Wie es zu dem Unfall kam, schildert die Polizei.

Ein Rettungshubschrauber brachte die Jugendliche in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Rettungshubschrauber brachte die Jugendliche in eine Klinik. (Symbolbild)

Simmersfeld (dpa/lsw) - Eine 16-jährige Kleinkraftradfahrerin ist bei Simmersfeld (Kreis Calw) von der Straße abgekommen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Jugendliche fuhr auf einer Kreisstraße, als es in einer unübersichtlichen Linkskurve zum Unglück kam, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie kam von der Straße ab und stürzte. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Fahrerin mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs.

Das Kleinkraftrad prallte gegen zwei Leitplankenpfosten. Die 16-Jährige rutschte unter der Leitplanke hindurch und stürzte einen steilen Abhang hinunter. Dabei überschlug sie sich mehrfach. Ihr verschlossener Helm löste sich vom Kopf. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz lebensgefährlich
Unfall im Landkreis Fulda

Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz lebensgefährlich

Ein junger Mann ist mit seiner Maschine unterwegs und kommt plötzlich von der Straße ab. Nun kämpft er um sein Leben.

24.08.2026

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich lebensgefährlich
Rems-Murr-Kreis

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich lebensgefährlich

Ein 36-Jähriger erleidet bei einem Sturz auf einer Straße in Fellbach lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei sucht nach einem unbekannten Autofahrer und bittet Zeugen um Hinweise.

24.04.2026

Motorradfahrerin stirbt nach Sturz in Linkskurve
Tödlicher Motorradunfall

Motorradfahrerin stirbt nach Sturz in Linkskurve

Drei Biker, eine verhängnisvolle Kurve: Nach einem schweren Sturz verliert eine junge Motorradfahrerin im Krankenhaus den Kampf ums Leben.

22.03.2026

Unfall

Motorradfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

18.08.2023

Unfall

Radfahrer bei Sturz lebensgefährlich am Kopf verletzt

10.06.2023