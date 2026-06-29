Unfälle

16-Jährige stirbt nach Motorradunfall

Die Jugendliche prallt in der Nacht mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Auch die Hilfe eines Notarztes rettete die junge Frau nicht. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Auch die Hilfe eines Notarztes rettete die junge Frau nicht. (Symbolbild)

Triefenstein (dpa) - Eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin ist in Unterfranken beim Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt worden. Die Jugendliche war am späten Sonntagabend in Triefenstein (Landkreis Main-Spessart) zusammen mit einem ein Jahr älteren Motorradfahrer auf der Staatsstraße 2299 in Richtung Homburg unterwegs, wie die Polizei mitteilte. 

Ersten Erkenntnissen zufolge musste der vorausfahrende 17-Jährige bremsen. Die 16-Jährige kam mit ihrer Maschine aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Die Jugendliche stürzte und kam neben der Fahrbahn auf einer Schotterfläche zum Liegen. Sie kam nach einer Behandlung durch den Notarzt ins Krankenhaus, starb dort aber noch in der Nacht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto
Tödlicher Unfall

Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Auf einer Bundesstraße bei Wehretal endet die Fahrt eines Bikers tödlich – er prallt mit einem Auto zusammen.

27.04.2026

In Kurve auf die Gegenspur geraten - Motorradfahrer stirbt
Motorradunfall

In Kurve auf die Gegenspur geraten - Motorradfahrer stirbt

Auf der B312 verliert ein 25-Jähriger in der Kurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er prallt frontal mit einem Auto zusammen. Die Bilanz des Unfalls: ein Toter, zwei Verletzte.

12.04.2026

Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Auto
Unfälle

Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Auto

Ein Motorradfahrer gerät mit seiner Maschine auf die Gegenspur. Auf einmal kommt ihm ein Auto entgegen - mit fatalen Folgen.

16.08.2025

Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß
Unfälle

Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß

Ein Auto will nach links auf einen Feldweg abbiegen. Der Fahrer übersieht laut Polizei ein heranfahrendes Motorrad und es kommt zu einem fatalen Unfall.

22.03.2025

Landkreis Fulda

Motorradfahrer prallt frontal gegen Auto und stirbt

08.06.2024