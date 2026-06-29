16-Jährige stirbt nach Motorradunfall
Die Jugendliche prallt in der Nacht mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.
Triefenstein (dpa) - Eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin ist in Unterfranken beim Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt worden. Die Jugendliche war am späten Sonntagabend in Triefenstein (Landkreis Main-Spessart) zusammen mit einem ein Jahr älteren Motorradfahrer auf der Staatsstraße 2299 in Richtung Homburg unterwegs, wie die Polizei mitteilte.
Ersten Erkenntnissen zufolge musste der vorausfahrende 17-Jährige bremsen. Die 16-Jährige kam mit ihrer Maschine aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Die Jugendliche stürzte und kam neben der Fahrbahn auf einer Schotterfläche zum Liegen. Sie kam nach einer Behandlung durch den Notarzt ins Krankenhaus, starb dort aber noch in der Nacht.