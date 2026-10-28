Kontrolle

16-Jähriger flüchtet mit Auto vor Polizei

Als ein Jugendlicher in einem Auto eine Polizeistreife bemerkt, gibt er Gas. Er ignoriert die Anhaltesignale und schaltet im Dunkeln sogar seine Scheinwerfer aus.

Die Polizei ermittelt gegen den 16-Jährigen unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Die Polizei ermittelt gegen den 16-Jährigen unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (Symbolbild)

Vogt (dpa) - Ein 16-Jähriger ist in Vogt (Kreis Ravensburg) mit einem Auto vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Dabei fuhr er am Dienstagabend ohne Licht und mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde durch eine Tempo-30-Zone, wie die Polizei mitteilte.

Der Jugendliche war den Beamten demnach zuvor am Steuer eines Autos aufgefallen. Als er die Streife bemerkt habe, habe er beschleunigt und sei auch trotz mehrerer Anhaltesignale weitergefahren, bevor er den Wagen schließlich gestoppt habe. 

Das Auto war nicht versichert. Wem der Wagen gehört, ist laut Polizei bisher nicht bekannt. Gegen den Jugendlichen wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens ermittelt.

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