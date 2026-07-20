16-Jähriger mit fast zwei Promille auf E-Scooter gestoppt

Horb am Neckar (dpa/lsw) - Mit knapp zwei Promille Alkohol im Blut und ohne gültiges Versicherungskennzeichen ist ein 16-Jähriger in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) auf einem E-Scooter gefahren. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Jugendliche den Beamten erst wegen seines veralteten Kennzeichens auf. Bei der Kontrolle vermuteten sie dann einen Alkoholeinfluss - und stellten bei dem Test tatsächlich einen Wert von knapp zwei Promille fest.