16-Jähriger mit fast zwei Promille auf E-Scooter gestoppt
Ohne gültiges Kennzeichen und stark betrunken wird ein 16-Jähriger von der Polizei auf dem E-Scooter erwischt. Die Fahrt endet mit zwei Strafanzeigen.
Horb am Neckar (dpa/lsw) - Mit knapp zwei Promille Alkohol im Blut und ohne gültiges Versicherungskennzeichen ist ein 16-Jähriger in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) auf einem E-Scooter gefahren. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Jugendliche den Beamten erst wegen seines veralteten Kennzeichens auf. Bei der Kontrolle vermuteten sie dann einen Alkoholeinfluss - und stellten bei dem Test tatsächlich einen Wert von knapp zwei Promille fest.
Der 16-Jährige musste die Polizisten daraufhin in eine Klinik begleiten. Dort wurde ihm im Beisein seiner Mutter eine Blutprobe entnommen. Den Jugendlichen erwarten nun zwei Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.