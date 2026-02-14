Kriminalität

Autofahrt mit über 2 Promille und gestohlenen Kennzeichen

Die auffällige Fahrweise eines Autofahrers fällt anderen Verkehrsteilnehmern auf. Bei der Polizeikontrolle kommt einiges zutage.

Die Polizei hat das auffällige Auto gestoppt. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Die Polizei hat das auffällige Auto gestoppt. (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - Betrunken und mit gestohlenen Kennzeichen ist ein Autofahrer auf einer Bundesstraße bei Ulm erwischt worden. Zudem habe der 59-Jährige bereits jahrelang keinen Führerschein mehr, teilte die Polizei mit. Demnach hatten sich Zeugen beim Notruf gemeldet und von einem auffälligen Autofahrer berichtet. Die Beamten hielten den Wagen daraufhin an.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Alkoholwert des Mannes «deutlich über 2 Promille» lag, wie es hieß. Die Kennzeichen am Auto seien am Tag zuvor gestohlen worden. Zusätzlich dazu fanden die Polizisten im Wagen ein weiteres gestohlenes Kennzeichen. Dem 59-Jährigen wurden die Autoschlüssel sowie Blut entnommen. Gegen ihn wird ermittelt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eberbach: 32-Jähriger fährt ohne Führerschein, dafür mit zwei Promille und falschen Kennzeichen
Blaulicht-Ticker

Eberbach: 32-Jähriger fährt ohne Führerschein, dafür mit zwei Promille und falschen Kennzeichen

Ein Verkehrsteilnehmer hat am Samstagabend in Eberbach einen Autofahrer wegen unsicherer Fahrweise gemeldet. Der kontrollierte 32-Jährige war alkoholisiert, fuhr ohne Führerschein und nutzte falsche Kennzeichen.

01.12.2025

Betrunkener Autofahrer flieht vor Polizeikontrolle
Verkehrskontrolle

Betrunkener Autofahrer flieht vor Polizeikontrolle

Wegen seiner Fahrweise fällt der Mann einer Streife auf. Doch anstatt anzuhalten, gibt er Gas.

06.11.2025

Polizei stoppt Fahrer mit 3,0 Promille und Schnapsvorrat
Alkohol am Steuer

Polizei stoppt Fahrer mit 3,0 Promille und Schnapsvorrat

Der Mann ist so stark betrunken, dass er Schwierigkeiten beim Anfahren hat. Dann stellt sich heraus: Er hat noch weitere Schnapsflaschen im Auto.

18.06.2025

Frau mit 1,3 Promille holt Mann mit 3,7 Promille mit Auto ab
Rheingau-Taunus-Kreis

Frau mit 1,3 Promille holt Mann mit 3,7 Promille mit Auto ab

Alkoholisiert am Steuer und ein ungesichertes Kind im Wagen: So hat die Polizei in Rüdesheim einen Autofahrer angehalten. Als die Ehefrau ihn von der Wache abholen will, werden die Beamten auch bei ihr stutzig.

11.04.2024

Auto beschädigt und Kennzeichen gestohlen
Wald-Michelbach

Auto beschädigt und Kennzeichen gestohlen

Unbekannte beschädigen geparktes Fahrzeug am Bahndamm. Polizei sucht nach Hinweisen zu Tätern.

04.01.2024