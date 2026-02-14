Autofahrt mit über 2 Promille und gestohlenen Kennzeichen
Die auffällige Fahrweise eines Autofahrers fällt anderen Verkehrsteilnehmern auf. Bei der Polizeikontrolle kommt einiges zutage.
Ulm (dpa/lsw) - Betrunken und mit gestohlenen Kennzeichen ist ein Autofahrer auf einer Bundesstraße bei Ulm erwischt worden. Zudem habe der 59-Jährige bereits jahrelang keinen Führerschein mehr, teilte die Polizei mit. Demnach hatten sich Zeugen beim Notruf gemeldet und von einem auffälligen Autofahrer berichtet. Die Beamten hielten den Wagen daraufhin an.
Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Alkoholwert des Mannes «deutlich über 2 Promille» lag, wie es hieß. Die Kennzeichen am Auto seien am Tag zuvor gestohlen worden. Zusätzlich dazu fanden die Polizisten im Wagen ein weiteres gestohlenes Kennzeichen. Dem 59-Jährigen wurden die Autoschlüssel sowie Blut entnommen. Gegen ihn wird ermittelt.