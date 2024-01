Auto beschädigt und Kennzeichen gestohlen

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen beschädigten unbekannte Täter am Schotterparkplatz des Bahndamms, in Höhe des dortigen Einkaufsmarktes, ein abgestelltes Auto. Nach Polizeiangaben wurde das Fahrzeug im Bereich des rechten Kotflügels demoliert. Zudem entwendeten die Unbekannten beide Kennzeichenschilder "HP-RK 1112".