Kriminelle beschädigen in Wald-Michelbach mehrere Autos

Mehrere Autos, die in Wald-Michelbach geparkt waren, wurden zwischen Dienstagnachmittag (22. Oktober) und Mittwochmorgen (23. Oktober) beschädigt. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Geparkt waren die Fahrzeuge in der Rudi-Wünzer-Straße, der Schulstraße und in der Gaderner Straße. Nach ersten Schätzungen verursachten die Kriminellen einen Schaden von mehreren Tausend Euro.