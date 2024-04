Frau mit 1,3 Promille holt Mann mit 3,7 Promille mit Auto ab

Rüdesheim (dpa/lhe) - Wegen seiner äußerst auffälligen Fahrweise hat die Polizei in Rüdesheim einen Autofahrer kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der 45 Jahre alte Mann ein zehn Jahre altes Kind ungesichert neben sich auf dem Beifahrersitz hatte, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Donnerstag mitteilte. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholwert von mehr als 3,7 Promille festgestellt, deswegen nahm Polizei ihn am Mittwochabend mit zur Dienststelle. Kurz darauf kam die Ehefrau des Mannes im Auto an der Wache an, auch bei ihr maß die Polizei den Wert - und stellte einen Atemalkohol von über 1,3 Promille fest. Von beiden wurden die Führerscheine sichergestellt.