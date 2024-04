Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß bei Rüdesheim

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Bei einem missglückten Überholmanöver sind auf der Bundesstraße 42 bei Rüdesheim fünf Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war am Dienstagnachmittag ein 71-jähriger Mann beim Überholen mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte das Auto frontal gegen einen Pkw mit vier Insassen. Deren 73-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die B42 musste für etwa vier Stunden komplett gesperrt worden.