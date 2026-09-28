Kriminalität

16-Jähriger nach Messer-Erpressung am Bahnhof festgenommen

Nach dem Erpressungsversuch mit einem Messer nimmt die Polizei vorläufig einen 16-jährigen Tatverdächtigen fest. Zwei weitere Komplizen sind bislang noch auf der Flucht.

Die Polizei nimmt nach der Bedrohung mit einem Messer einen 16-jährigen Tatverdächtigen fest. (Symboldbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei nimmt nach der Bedrohung mit einem Messer einen 16-jährigen Tatverdächtigen fest. (Symboldbild)

Maintal (dpa/ lhe) - In Dörnigheim (Kreis Main-Kinzig) hat die Polizei vorläufig einen 16-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Nach Angaben der Polizei bedrohten dieser und zwei weitere männliche Jugendliche am Bahnhof zwei Jungen (13 und 15) mit einem Messer und forderten sie auf, ihr Bargeld herauszugeben. Verletzt wurde niemand, die beiden Komplizen seien bislang flüchtig. 

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollten sich der 13- und 15-Jährige am Samstagmittag mit einer bislang unbekannten Person zum Kauf eines E-Scooters treffen. Sie hatten sich demnach zuvor über einen Messengerdienst verabredet. Als sie am vereinbarten Treffpunkt ankamen, wurden sie von den drei Jugendlichen auf einem E-Bike empfangen. 

Daraufhin bedrohten diese die beiden Jungen, nahmen das Geld an sich und flüchteten gemeinsam. Das mutmaßlich von den Tätern genutzte E-Bike konnte in Tatortnähe aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen übernommen.

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