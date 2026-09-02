Zugbegleiter mit Messer bedroht – Mann nun in U-Haft
Bei einer Fahrkartenkontrolle in einer Regionalbahn von Frankfurt nach Mannheim zückt ein Mann ein Teppichmesser. Nun hat ihn die Polizei gefasst – auch mithilfe von Bodycam-Aufnahmen.
Bensheim (dpa) - Weil er einen Zugbegleiter bei der Fahrkartenkontrolle mit einem Messer bedroht haben soll, sitzt ein Mann jetzt in Untersuchungshaft. Wie die Polizei Südhessen mitteilte, wollte der Schaffner den Mann Anfang August in der Regionalbahn 68 auf der Strecke von Frankfurt nach Mannheim, kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Bensheim kontrollieren.
Der 29-Jährige soll anschließend zunächst wiederholt versucht haben, sich der Kontrolle zu entziehen. «Als der Zugbegleiter ihn schließlich aufforderte, seinen Fahrschein vorzuzeigen, soll der Beschuldigte ein Teppichmesser hervorgeholt und den Kontrolleur bedroht haben», erklärten die Beamten. Um einem Angriff zu entgehen, sei der Schaffner zurückgewichen. Nach der Ankunft am Bahnhof habe der 29-Jährige die Flucht ergriffen.
Laut den Angaben ermittelte die Kriminalpolizei intensiv nach dem Tatverdächtigen. Dabei wurden unter anderem die Aufnahmen der eingeschalteten Bodycam des Zugbegleiters ausgewertet. Schließlich gelang es, den Mann zu identifizieren, und er konnte am Montag vorläufig festgenommen werden. Einen Tag später ordnete ein Richter die Untersuchungshaft wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung an.