Brandstiftung

16-Jähriger soll Feuer gelegt haben - Schule evakuiert

Flammen auf der Schultoilette: Ein 16-Jähriger sorgt an einer Schule in Hochheim für einen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.

Die Polizei ermittelte einen 16-jährigen Tatverdächtigen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei ermittelte einen 16-jährigen Tatverdächtigen. (Symbolbild)

Hochheim (dpa/lhe) - Nach einem Feuer in einer Schule in Hochheim (Main-Taunus-Kreis) sind am Morgen zwölf Menschen vor Ort vom Rettungsdienst behandelt worden. Es handle sich um Brandstiftung, teilte die Polizei mit. Tatverdächtig sei ein 16-jähriger Junge. Rettungskräfte konnten den Brand auf der Toilette schnell löschen. Das gesamte Gebäude musste evakuiert werden, der Schulbetrieb wurde eingestellt, hieß es. 

Ob es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Schüler der Schule handelt, war zunächst unklar. Er sei im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen einem Erziehungsberechtigten übergeben worden, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

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