16-Jähriger soll Feuer gelegt haben - Schule evakuiert

Hochheim (dpa/lhe) - Nach einem Feuer in einer Schule in Hochheim (Main-Taunus-Kreis) sind am Morgen zwölf Menschen vor Ort vom Rettungsdienst behandelt worden. Es handle sich um Brandstiftung, teilte die Polizei mit. Tatverdächtig sei ein 16-jähriger Junge. Rettungskräfte konnten den Brand auf der Toilette schnell löschen. Das gesamte Gebäude musste evakuiert werden, der Schulbetrieb wurde eingestellt, hieß es.