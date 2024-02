16.370 Krebstote in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen sterben zwar mehr Menschen an Krebs als vor 20 Jahren, aber der Anteil der Krebstoten an den Todesfällen sinkt. Das berichtete das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden zum Weltkrebstag am 4. Februar. Demnach war in Hessen im Jahr 2022 bei 16.370 Personen Krebs die Todesursache. Das waren zwei Prozent mehr als im Jahr 2021 und zehn Prozent mehr als 2002.