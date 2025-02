Wiesbaden (dpa/lhe) - Krebs mit bösartigen Neubildungen hat 2023 in Hessen mehr als jeden fünften Todesfall (22,3 Prozent) verursacht. Rund 16.300 Menschen starben daran, 0,4 Prozent weniger als im Jahr 2022, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mit Blick auf den Weltkrebstag am Dienstag (4. Februar) mitteilte.