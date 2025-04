17-Jähriger bei Unfall in Hainburg verletzt

Hainburg (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad ist ein 17-Jähriger in Hainburg im Landkreis Offenbach verletzt worden. Nach Polizeiangaben habe der 17 Jahre alte Motorradfahrer zu wenig Abstand eingehalten und sei an einer roten Ampel auf ein vor ihm stehendes Auto aufgefahren. Er habe sich am Knie verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb demnach unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.