17-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall in Frankfurt ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stieg er aus einem Bus, überquerte trotz roter Ampel eine Straße und wurde von einem Auto erfasst. Eine Passantin leistete Erste Hilfe bis der Rettungsdienst eintraf. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Unfall geschah am Mittwoch.