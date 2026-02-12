17-Jähriger nach Kiosk-Attacken mit Reizgas gefasst
Zwei Überfälle, eine schnelle Festnahme und eine sichergestellte Pfefferpistole – was steckt hinter den Angriffen im Kreis Offenbach?
Langen/Dreieich (dpa/lhe) - Nach zwei Reizgas-Angriffen auf Kioske im Kreis Offenbach hat die Polizei schnell einen tatverdächtigen 17-Jährigen gefasst. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.
Zunächst hatte ein Unbekannter nach Polizeiangaben am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr in einem Verkaufsraum eines Kiosks in Langen Reizstoff versprüht und war danach geflüchtet. Gegen 21.50 Uhr kam es zu einem ähnlichen Vorfall im Außenbereich eines Kiosks in Offenthal. Ein Angestellter und zwei Kunden erlitten vorübergehende Atembeschwerden. Der Täter flüchtete.
Bei der Fahndung mit zahlreichen Streifen entdeckten die Beamten den 17-Jährigen, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Als die Polizisten den Jugendlichen kontrollieren wollten, flüchtete er zu Fuß, wurde jedoch kurz darauf gefasst. Auf dem Fluchtweg fanden die Einsatzkräfte eine Pfefferpistole und stellten sie sicher. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zu seiner Mutter gebracht. Zu den Hintergründen äußerte er sich bislang nicht.