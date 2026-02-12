Kriminalität

17-Jähriger nach Kiosk-Attacken mit Reizgas gefasst

Zwei Überfälle, eine schnelle Festnahme und eine sichergestellte Pfefferpistole – was steckt hinter den Angriffen im Kreis Offenbach?

Zwei Kioske, zwei ähnliche Angriffe und ein Tatverdächtiger: Die Polizei nahm einen 17-Jährigen fest. (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa
Zwei Kioske, zwei ähnliche Angriffe und ein Tatverdächtiger: Die Polizei nahm einen 17-Jährigen fest. (Symbolbild).

Langen/Dreieich (dpa/lhe) - Nach zwei Reizgas-Angriffen auf Kioske im Kreis Offenbach hat die Polizei schnell einen tatverdächtigen 17-Jährigen gefasst. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zunächst hatte ein Unbekannter nach Polizeiangaben am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr in einem Verkaufsraum eines Kiosks in Langen Reizstoff versprüht und war danach geflüchtet. Gegen 21.50 Uhr kam es zu einem ähnlichen Vorfall im Außenbereich eines Kiosks in Offenthal. Ein Angestellter und zwei Kunden erlitten vorübergehende Atembeschwerden. Der Täter flüchtete. 

Bei der Fahndung mit zahlreichen Streifen entdeckten die Beamten den 17-Jährigen, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Als die Polizisten den Jugendlichen kontrollieren wollten, flüchtete er zu Fuß, wurde jedoch kurz darauf gefasst. Auf dem Fluchtweg fanden die Einsatzkräfte eine Pfefferpistole und stellten sie sicher. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zu seiner Mutter gebracht. Zu den Hintergründen äußerte er sich bislang nicht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auseinandersetzung vor Schnellrestaurant in Offenbach
Kriminalität

Auseinandersetzung vor Schnellrestaurant in Offenbach

Vor einem Schnellrestaurant in Offenbach kommt es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung - warum ist noch unklar. Auch eine Schreckschuss- und eine Pfefferpistole sollen eingesetzt worden sein.

08.12.2025

Mutmaßliche Kokaindealer gefasst
Kriminalität

Mutmaßliche Kokaindealer gefasst

Kokain, Bargeld und verschreibungspflichtige Tabletten – trotzdem bleiben drei Verdächtige nach ihrer Festnahme in Marburg auf freiem Fuß. Was hinter dem Einsatz steckt.

15.09.2025

Nach Festnahme: Strobl lobt Zusammenarbeit mit Rumänien
Missbrauch im Freizeitbad

Nach Festnahme: Strobl lobt Zusammenarbeit mit Rumänien

Eine knappe Woche nach dem mutmaßlichen Missbrauch einer Sechsjährigen im Freizeitbad Rulantica wurde der Tatverdächtige im Ausland gefasst. Nun äußert sich Innenminister Thomas Strobl zur Festnahme.

16.08.2025

Drei Verdächtige nach Diebstahl in Supermärkten gefasst
Auf frischer Tat ertappt

Drei Verdächtige nach Diebstahl in Supermärkten gefasst

Überregional sollen die Männer aus Hessen aktiv gewesen sein. In Rheinland-Pfalz wurden sie mit mutmaßlichem Diebesgut im Gepäck gefasst, darunter teure Lebensmittel und Spirituosen.

16.02.2025

International gesuchter Rauschgifthändler gefasst
Drogen

International gesuchter Rauschgifthändler gefasst

Ein mutmaßlicher Hintermann einer internationalen Heroin-Bande ist der Polizei in Albanien ins Netz gegangen. Gegen ihn laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden und des Bundeskriminalamtes.

28.11.2024