Drei Verdächtige nach Diebstahl in Supermärkten gefasst

Kell am See/Offenbach (dpa) - Sie sollen bei der Festnahme teure Lebensmittel, Spirituosen und Elektronik bei sich gehabt haben: Drei Verdächtige sind nach Diebstählen in mehreren Supermärkten gefasst worden. Die Männer flüchteten am Samstag zunächst nach einem Diebstahl in Kell am See (Kreis Trier-Saarburg), wie die Polizei mitteilte. Nach einer Fahndung konnten die Beamten die Verdächtigen im Alter zwischen 23 und 33 Jahren aber festnehmen.