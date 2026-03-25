Gesundheit

17-Jähriger sprüht Pfefferspray in Linienbus

Der Jugendliche soll mit dem Spray herumhantiert haben. Danach klagen mehrere Menschen über Beschwerden. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Ein 17 Jahre alter Jugendlicher soll in einem Linienbus in Hanau am Mittwochnachmittag Pfefferspray freigesetzt haben. Mehrere Menschen in dem Bus klagten danach über leichte Atemwegsbeschwerden, teilte die Polizei mit. Der 17-Jährige habe mit dem Spray herumhantiert und auf niemanden gezielt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

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