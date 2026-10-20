17-Jähriger stürzt mit Motorrad und wird schwer verletzt
Ein Jugendlicher verliert im Kreis Ludwigsburg die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt. Die Polizei hat eine Vermutung, warum es zu dem Unfall gekommen ist.
Asperg (dpa/lsw) - Ein 17-Jähriger ist in Asperg (Landkreis Ludwigsburg) mit seinem Motorrad gestürzt und schwer verletzt worden. Der Jugendliche verlor am Montag in einer langgezogenen, leicht abschüssigen Linkskurve die Kontrolle und stürzte. Mutmaßlich wegen zu hoher Geschwindigkeit, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.