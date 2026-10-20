In einer Kurve

17-Jähriger stürzt mit Motorrad und wird schwer verletzt

Ein Jugendlicher verliert im Kreis Ludwigsburg die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt. Die Polizei hat eine Vermutung, warum es zu dem Unfall gekommen ist.

Die Polizei meldet einen Unfall eines jugendlichen Motorradfahrers - schwer verletzt landet er im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei meldet einen Unfall eines jugendlichen Motorradfahrers - schwer verletzt landet er im Krankenhaus. (Symbolbild)

Asperg (dpa/lsw) - Ein 17-Jähriger ist in Asperg (Landkreis Ludwigsburg) mit seinem Motorrad gestürzt und schwer verletzt worden. Der Jugendliche verlor am Montag in einer langgezogenen, leicht abschüssigen Linkskurve die Kontrolle und stürzte. Mutmaßlich wegen zu hoher Geschwindigkeit, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hirschhorn: 16-jähriger Motorradfahrer verliert Kontrolle - Sozia stirbt
Unfall in Südhessen

Hirschhorn: 16-jähriger Motorradfahrer verliert Kontrolle - Sozia stirbt

Ein 16-Jähriger kommt mit seinem Motorrad in einer Kurve von der Straße ab. Seine 20-jährige Begleiterin stirbt, er selbst wird schwer verletzt.

31.08.2026

Wald-Michelbach: Biker verliert Kontrolle über Motorrad und verletzt sich
Rettungseinsatz

Wald-Michelbach: Biker verliert Kontrolle über Motorrad und verletzt sich

Auf der L 3409 in Wald-Michelbach verliert ein 35-Jähriger die Kontrolle über seine Maschine. Kurz darauf ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

22.06.2026

16-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Unfälle

16-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Jugendlicher ist mit seinem Motorrad auf einer Landstraße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkommt und die Kontrolle verliert. Dann knallt er in ein entgegenkommendes Auto.

17.08.2025

Weinheim: Rücksichtsloser Motorrad-Fahrer verliert Kontrolle und stürzt
Blaulicht

Weinheim: Rücksichtsloser Motorrad-Fahrer verliert Kontrolle und stürzt

Ein rücksichtsloser Motorrad-Fahrer hat am Samstag nach mehreren waghalsigen Überholmanövern einen Unfall auf dem Multring gebaut. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte.

11.04.2025

Verkehrsunfall

Motorradfahrer verliert Kontrolle und verletzt sich schwer

Ein 62-Jähriger ist mit seinem Motorrad auf der stark befahrenen A5 unterwegs. Wegen eines Staus verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzt.

30.07.2024