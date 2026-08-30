16-jähriger Motorradfahrer verliert Kontrolle - Sozia stirbt
Ein 16-Jähriger kommt mit seinem Motorrad in einer Kurve von der Straße ab. Seine 20-jährige Begleiterin stirbt, er selbst wird schwer verletzt.
Hirschhorn (dpa) - Bei einem schweren Motorradunfall im südhessischen Hirschhorn (Landkreis Bergstraße) ist die 20 Jahre alte Sozia ums Leben gekommen. Der 16 Jahre alte Fahrer war ersten Erkenntnissen zufolge zu schnell unterwegs und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Das Motorrad kollidierte mit der Leitplanke, anschließend stürzten der Fahrer und seine Sozia.
Der aus Mannheim stammende Fahrer wurde schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Seine Begleiterin starb noch an der Unfallstelle.