Unfall in Südhessen

16-jähriger Motorradfahrer verliert Kontrolle - Sozia stirbt

Ein 16-Jähriger kommt mit seinem Motorrad in einer Kurve von der Straße ab. Seine 20-jährige Begleiterin stirbt, er selbst wird schwer verletzt.

Der 16 Jahre alte Motorradfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der 16 Jahre alte Motorradfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Hirschhorn (dpa) - Bei einem schweren Motorradunfall im südhessischen Hirschhorn (Landkreis Bergstraße) ist die 20 Jahre alte Sozia ums Leben gekommen. Der 16 Jahre alte Fahrer war ersten Erkenntnissen zufolge zu schnell unterwegs und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Das Motorrad kollidierte mit der Leitplanke, anschließend stürzten der Fahrer und seine Sozia.

Der aus Mannheim stammende Fahrer wurde schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Seine Begleiterin starb noch an der Unfallstelle.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
In Kurve auf die Gegenspur geraten - Motorradfahrer stirbt
Motorradunfall

In Kurve auf die Gegenspur geraten - Motorradfahrer stirbt

Auf der B312 verliert ein 25-Jähriger in der Kurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er prallt frontal mit einem Auto zusammen. Die Bilanz des Unfalls: ein Toter, zwei Verletzte.

12.04.2026

16-Jähriger stirbt nach Motorradunfall
Tödlicher Unfall

16-Jähriger stirbt nach Motorradunfall

Nach einem Unfall in der vergangenen Woche stirbt ein 16-Jähriger im Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls in Heidelberg laufen.

10.03.2026

Motorradfahrer stirbt nach Sturz in Kurve
Unfälle

Motorradfahrer stirbt nach Sturz in Kurve

Tödlicher Unfall im Taunus: Ein 26-Jähriger kommt mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

07.08.2025

32-Jähriger stirbt bei Motorradunfall - zwei Fahrer verletzt
Ostalbkreis

32-Jähriger stirbt bei Motorradunfall - zwei Fahrer verletzt

Auf einer Landesstraße im Ostalbkreis stoßen nachmittags zwei Motorräder zusammen - mit fatalen Folgen.

20.04.2025

Unfall

Motorradfahrer stürzt in Kurve und stirbt

30.04.2023